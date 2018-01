De Vieze Mannen dromen van museum KFC Winterslag 02u38 0 Foto Mine Dalemans Bestuursleden (vlnr.) Freddy Deraeve, Luc Pirens, Nico Limpetti, Marc Wuytjens, Beti Gaspercic en Claudio Nardiello. Genk De liefde voor KFC Winterslag, de voetbalclub die in 1988 samen met Thor Waterschei opging in Racing Genk, blijft voortleven. Daarom hebben zes vrienden de vzw De Vieze Mannen opgericht. "We kunnen de mijnploeg niet loslaten", zegt Nico Limpetti (61). "Die ploeg zit in ons hart, in ons DNA."

De reünie in september 2016 ligt aan de basis van de vereniging. "Daar kwamen 400 oud-supporters en 35 spelers op af", vertelt secretaris Marc Wuytjens. Ook werd een Facebookpagina rond KFC Winterslag gemaakt. "Het was een schot in de roos. Nu telt die pagina 920 leden", zegt initiatiefnemer Claudio Nardiello. De vzw heeft niet de ambitie om elk jaar een reünie te houden. "Wellicht doen we er een om de twee jaar, al zijn we er nog niet uit", zegt Wuytjens. "We zullen activiteiten organiseren om het verleden van de ploeg levendig te houden. Zo denken we aan vertelavonden met spelers, trainers en bestuursleden. We plannen ook verbroederingsavonden. Ook willen we foto's en filmpjes van vroeger verzamelen, net als gadgets. We dromen van een museumpje over KFC Winterslag."





Voor meer informatie: vzwdeviezemannen@gmail.com of op Facebookpagina KFC Winterslag.





