De tol van het populaire ‘Topdokters’: kniechirurg Bellemans volgeboekt tot 2021. “Vervelend voor iedereen...” Marco Mariotti

02 maart 2019

06u00 0 Genk 10.000 patiënten met pijn aan hun knie. Zoveel mensen wachten momenteel op een behandeling door topdokter Johan Bellemans. De wachtrij is sinds het programma Topdokters verdubbeld tot aan de lente van 2021. “Maar ik vind het eigenlijk vervelend voor iedereen”, reageert hij.

Kniedokter Johan Bellemans maakt furore in het programma Topdokters. De kniespecialist heeft sowieso een standaard wachtlijst van negen à twaalf maanden. Maar door het succes van het programma is daar in enkele weke tijd één jaar bijgekomen. “Voor zover ik checkte was dat tot in de lente van 2021", vertelt hij. “Maar we moeten eerlijk zijn, fijn is dit niet. Voor niemand.”

“Sommige patiënten moeten nu effectief twee jaar gaan wachten, en als mensen daartoe bereid zijn, betekent dat dat ze wellicht met een chronisch probleem kampen. Iemand die acuut pijn heeft, stapt naar een andere dokter. Ik kan me inbeelden dat het gecompliceerde behandelingen zullen zijn, maar ik ben natuurlijk even gemotiveerd om iedereen te helpen.”

Ontspoord

Bellemans hoopt dat de druk zal afnemen. “Ik kan me moeilijk inbeelden dat mensen nòg langer gaan willen wachten dan vandaag het geval is, dus de rij zal wellicht niet veel langer worden. Tegelijk stellen we vast dat sommigen via andere wegen voorrang proberen te krijgen, ik word door tal van huisdokters gebeld. Het systeem is aan het ontsporen. Goed is dit niet, voor niemand."

Werkdruk

Wekelijks krijgt Bellemans een honderdtal patiënten over de vloer. “Dat zijn er al bijzonder veel, en ik kan dat aantal écht niet opkrikken. Ik zit nu al aan mijn limiet. Het is vrijdagavond en ik voel dat ik moe ben. Op termijn moet ik gaan kijken of ik die werkdruk zo kan blijven aanhouden. Het gaat momenteel om 10.000 patiënten die op mij rekenen. Maar ik blijf wél positief en blijf mijn best doen om iedereen te behandelen."

De wachtrijen bij de collega’s uit het programma zouden minder spectaculair zijn gestegen. “Logisch, want bijzonder veel mensen hebben pijn aan de knie. Bijvoorbeeld longproblemen komen niet in die mate voor. En we hebben vanuit het ZOL sowieso een groot patiëntenbestand.”