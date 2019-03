De stad toont multicultureel Genk

met 200 filmpjes uit Waterschei LXB

22 maart 2019

12u00 0 Genk Er wordt veel gezegd en geschreven over de multiculturele samenleving, niet in het minst over Genk die daar een mooi voorbeeld van is. Maar hoe gaat het er echt aan toe. Hoe leven de mensen in de straten,de buurten en de wijken van Genk? Luc Dirkx en Emune Sahin, respectievelijk de wijkmanager en buurtwerkster in de wijk Waterschei, zijn nagegaan hoe de mensen daar nu echt leven en met elkaar omgaan. “We zijn bijna tien maanden de boer op gegaan in de wijk en hebben vastgelegd hoe buren met elkaar omgaan en wat ze voor elkaar en voor de wijk betekenen”, stelt Luc Dirkx.

200 filmpjes

Samen met Emune Sahin legde hij de verhalen die uit de contacten met de buren voortkwamen vast op film. Het leverde 200 filmpjes op. “We hebben het project 100 procent Genks gedoopt”, legt Luc Dirkx uit. Vanaf vandaag kan je op de Grote Markt op een interactieve manier - daar staat een speciale installatie met drie consoles met een touchscreen - kijken en luisteren naar de verhalen van mensen uit Waterschei. Wim Dries en Angelo Bruno, de burgemeester en de schepen voor wijken in Genk, staken vandaag de stekker in het stopcontact waarna ze de eerste filmpjes in avant- première zagen.

Kleine verhalen

“De filmpjes tonen veelal kleine verhalen over buren uit de wijk”, werpt Luc Dirkx op. “Verhalen die tonen dat samenleven met en tussen mensen van een verschillende religie, afkomst en andere achtergronden vaak vanzelf gaat. 100 procent Genks dus!” Wat komt aan bod in de filmpjes? “Legio aspecten van het leven in de wijk worden uitgelicht”, bekent Luc Dirkx. “Filmpjes over buren die lachen, die voor elkaar zorgen als een buur in de problemen zit, die samen gaan wandelen of op de huizen letten als de naaste buur met vakantie is. De diversiteit van Genk komt ook tot uiting in de verscheidenheid van de burencontacten. De filmpjes laten de ziel van een stukje Genk (lees, wijk) zien en horen. De installatie 100 procent Genks blijft tot nader orde twee jaar staan op de Grote Markt, hartje Genk. Er kunnen altijd nieuwe filmpjes opgenomen en toegevoegd worden aan de 200 die nu kunnen bekeken worden. Rond de installatie worden ook activiteiten georganiseerd.