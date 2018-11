De parkeerdief met de spons “U bent een genie mijnheer” dixit de rechter DSS

14u25 0 Genk Een 58-jarige man uit Genk had wel een heel originele manier gevonden om een centje bij te verdienen. In een aantal parkeerautomaten in het Genkse bracht de man een spons aan.

Wie niet gepast betaalde kreeg geen wisselgeld terug, maar het geld bleef op de spons liggen. ‘s Nachts haalde de dief met een speciale schroevendraaier de spons uit de parkeerautomaat en recupereerde zo de munten. Op twee jaar tijd wist de man zo’n 1000 euro te ontfutselen.

Een beetje fier

De feiten kwamen in maart 2017 aan het licht toen de parkeerautomatenplaag bleef aanhouden en de dief op heterdaad kon betrapt worden.De rechter vroeg aan de Genkenaar of hij zijn methode op internet gevonden had. “Neen mijnheer de voorzitter, zelf uitgevonden!” antwoordde de man een beetje fier. “Wel, dan bent u een waar genie mijnheer” antwoordde de rechter geamuseerd. Over de kwalificatie van de feiten moest de procureur, die een werkstraf vorderde nog even nadenken. Het inbrengen van een spons is niet meteen diefstal met braak. Uitspraak volgt op 11 december.