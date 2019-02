De Lijn smeekt vakbonden en chauffeurs om morgen weer uit te rijden MMM

13 februari 2019

17u09 0 Genk De directie van De Lijn vraagt haar Limburgse vakbonden om de bussen vanaf donderdag 14 februari weer normaal laten rijden. “We passen de diensten aan waarvoor de chauffeurs langere pauzes krijgen”, zegt de directie. "Maar de reizigers moeten op hun bus kunnen rekenen.”

Er is nog steeds geen akkoord bereikt over de rust- en aanrijtijden voor de buschauffeurs van De Lijn. Zo is het busvervoer in onze provincie al een een week verstoord. De vakbonden blijven voet bij stuk houden en geraken niet uit impasse die er heerst bij de onderhandelingen met de directie.

De Lijn vraagt op haar beurt dat de vakbonden de sereniteit laten terugkeren in het overleg door opnieuw alle ritten uit te voeren. “We betreuren dat de vakbonden hun zelf aangekondigde principes niet zijn nagekomen. Daarin gaven ze aan om alle ritten uit te voeren, maar die bij wijze van stiptheidsactie te onderbreken voor een pauze. Dit is uiteindelijk in heel wat gevallen uitgedraaid op helemaal niet rijden tussen ochtend- en avondspits, waarvan de reizigers het slachtoffer waren.”

“De vakbonden eisen nu dat de niet-gereden uren worden betaald, wat uiteraard niet zal gebeuren. Het kan evenmin dat de vakbonden met hun acties andere weggebruikers hinderen, zoals maandag het geval was in Genk en Hasselt.”

5 miljoen voor extra pauzes

“Vorige week dinsdag heeft de directie vijf voorstellen gedaan voor aangepaste diensten en afspraken over pauzes van 20 tot 30 minuten. In het Limburgs stelplaatsoverleg worden de details daarvan uitgewerkt. Daarnaast volgen er extra inspanningen voor de volledige invulling van het personeelsbestand en komt er eind dit jaar 5 miljoen euro extra budget voor een ruimere veralgemening van de 20 tot 30 minuten pauze tijdens de diensten.”