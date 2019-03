De Leerwinkel van Genk breidt uit naar

Tongeren, Maasmechelen en Beringen LXB

04 maart 2019

12u00 0 Genk De Leerwinkel, een initiatief van de stad Genk waarbij mensen begeleid worden bij het behalen van een diploma of het vinden van een geschikte opleiding, is een succesverhaal. De stadsdienst werkt samen met de VDAB in Limburg. De Leerwinel breidt naar drie andere Limburgse gemeenten: Maasmechelen, Tongeren en Beringen! “De samenwerking geeft een win-win voor iedereen”, zegt Tinne Lommelen, de directeur van VDAB-Limburg. “In ruil voor een financiële impuls aan de stad kan de VDAB rekenen op extra ondersteuning van ervaren opleidingsexperten. Ze kunnen onze consulenten bijstaan in de begeleiding van mensen bij de scholing een extra drempel vormt naar de arbeidsmarkt”.

Resultaten

De Leerwinkel zag enkele jaren geleden het levenslicht. “Heel wat Genkenaren, jongeren maar ook mensen op oudere leeftijd, hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt”, vervolgt schepen Anniek Nagels. “Geen diploma middelbaar behaald, onvoldoende kennis van het Nederlands of een diploma behaald in het buitenland. Het kunnen drempels zijn voor mensen om hun weg te vinden in leven en weken.” De Leerwinkel geeft resultaten. “De stadsdienst hielp tot nog toe al 439 Genkenaren”, licht ze verder toe. “Meer dan één op de twee startte een opleiding. Heel wat starters zijn nu al de fiere houders van een diploma of kwalificatie. We organiseerden twee opleidingsbeurzen om mensen wegwijs te maken in de wereld van het volwassenenonderwijs.” Maar het decreet dat de Leerwinkel regelt is nog niet goedgekeurd. Het betekent dat het stadsbestuur van Genk op zoek moest naar extra middelen om de Leerwinkel operationeel te houden. “We konden Europese en provinciale middelen bekomen, en nu krijgen we van de VDAB een financiële tussenkomst van 57.000 euro”, verduidelijkt burgemeester Wim Dries.

