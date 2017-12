De Kerstman deelt paaseieren uit tijdens kerstwandeling 02u35 0 Foto Coenen De Kerstman met 100 paaseieren die werden uitgedeeld. Genk Traditioneel op de tweede kerstdag houdt het comité van de Nieuwe Kempen, een multiculturele buurt in Zwartberg, een wandeling door de wijk.

Aan de wandeling waaraan zo'n 140 personen deelnamen, was deze keer een ludieke actie verbonden. De kerstman deelde zo'n 100 gekleurde paaseieren uit. "We doen dat uit protest tegen de reclamecampages rond Sinterklaas en de kerstman die alsmaar vroeger starten", zegt Jan Franssen, de voorzitter van de wijkwerking Nieuwe Kempen. "Wat ons stoort is dat de Kerstman al in het straatbeeld opduikt terwijl de Sint nog z'n ronde moet doen", vervolgde hij. "We stellen verder vast dat al in september kerstballen en andere aan de kerst gelinkte artikelen in de warenhuizen uitgestald liggen. De promotie rond de Sint en de Kerstman begint met het jaar vroeger."





Verwarring

Jan Franssen en zijn collega's van het wijkcomité vinden dat niet kunnen. "De kinderen raken verward. Ze weten niet meer wie eerst komt, de Sint of de Kerstman", zucht Franssen. De concrete aanleiding voor de actie was het telefoontje dat hij vorige week vanuit Duitsland kreeg van een lid. "Hij zag al gekleurde paaseieren te koop liggen in een warenhuis. Ik heb hem meteen gezegd om 100 eieren te kopen en mee naar huis te brengen. We willen de mensen doen nadenken over de voorziene periodes van de Sint en de Kerstman die kan langsgaan bij huishoudens of in winkels", besluit Jan Franssen. (LXB)