De Geest wil Duitse markt veroveren 27 februari 2018

02u51 0 Genk De Geest, de Limburgse band rond zanger Geert Vanloffelt richt zijn pijlen nu ook op de Duitse markt. De single 'Maan', die in Vlaanderen al een succes werd, zal in Duitsland worden uitgebracht als 'Der erste Schritt'.

"Onze platenfirma CNR/Mostiko heeft nauwe banden met het Duitse label Kontor", zegt zanger Geert Vanloffelt. "Het succes van 'Maan' in Vlaanderen was de Duitse platenbazen al een tijd geleden opgevallen. De Duitse versie van 'Maan' moet vooral dienen als visitekaartje voor de radio's." Lanakenaar Alexander Janssen die recent nog de zomerhit 'Where did you Go' van Regi inzong, deed de vertaling.





Ook doet 'Gisteren', de meest recente single van De Geest het zeer goed in Vlaanderen: het lied prijkt op de derde plaats in de Vlaamse Ultratop 50. "Eigenlijk is het ongelooflijk wat me allemaal overkomt", zegt Vanloffelt. "Het debuutalbum dat ik op mijn 46ste mocht uitbrengen, stond al wekenlang in de top 30 van best verkochte Belgische albums. Nu blijkt ons publiek ook heel enthousiast over onze nieuwe single."





Radiozenders uit heel Vlaanderen namen het lied op in hun playlist, waardoor 'Gisteren' in meerdere hitlijsten voorkomt. "Hopelijk volgen de concerten, want live optreden doen we toch het liefst. Er liggen al een aantal mooie festivals vast, maar er is zeker nog plaats in onze agenda."





(MMM)