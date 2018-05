De Fakkel voor familiebedrijf H. Essers 25 mei 2018

De kamer van koophandel kent dit jaar De Fakkel toe aan H. Essers, een familiebedrijf en een van de meest toonaangevende firma's in Europa op vlak van transport en logistiek. De onderscheiding is in het leven geroepen om familiebedrijven met een uitzonderlijke staat van dienst te erkennen. H. Essers bestaat 90 jaar. Momenteel staat Hilde Essers, derde generatie binnen de familie, aan het roer. Ze kreeg De Fakkel uitgereikt. De naam van de onderscheiding is ontleend aan het gezegde 'de fakkel overdragen'. En een fakkel staat ook symbool voor een lichtend voorbeeld.





(LXB)