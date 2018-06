De Collega's 'op teambuilding' op Klaverberg 09 juni 2018

02u29 1 Genk De filmploeg van Jan Verheyen was gisteren op drie locaties in Genk aan het filmen voor De Collega's 2.0, de verfilming van de legendarische tv- serie De Collega's. "De helft van de 33 draaidagen hebben we ondertussen achter de rug", zegt Corine Appelmans, productieleidster bij Fobic Film.

De vijftigkoppige ploeg was gisteren onder andere aan de slag op de Klaverberg, aan de voet van de terril van de vroegere mijn van Waterschei. "In de film gaan de collega's op teambuilding in Genk", legt Verheyen uit. "Ze worden in de natuur gedropt en trekken door het groen van Genk."





Op de Klaverberg kuierden Mathias Vergels ('Lowie' uit Thuis), Tatyana Beloy (tv- presentatrice) en Jurgen Delmaet door het hoge gras. Na twee uur draaien, trok de filmploeg naar het Thor Park en 's avonds werd een scène opgenomen op Genk Karting. Eerder werd al gefilmd op C Mine. Ook op Connectera in Maasmechelen, een toegangspoort tot nationaal park Hoge Kempen wordt gefilmd. Eind van de maand trekt de filmploeg nog naar Hoeselt, waar een spectaculaire achtervolging gedraaid wordt.





De stad komt met 50.000 euro tussen in De Collega's 2.0, die 12 december in de bioscopen te zien zal zijn. Niet de eerste keer dat Genk een film financieel steunt. "We hebben dat ook al gedaan bij Marina, de tv-reeks Danni Lowinski en Spitsbroers", zegt burgemeester Wim Dries.





"De filmmakers zochten een regio met veel natuur. We zijn de groenste centrumstad van Vlaanderen. Met deze film prijzen we onze troeven aan bij dagjesmensen en toeristen", besluit Dries. (LXB)