De 58ste klacht was er te veel aan

CAFÉ POSTHOF MOET HALF JAAR DEUREN SLUITEN BUURT DOLENTHOUSIAST XAVIER LENAERS

02 juli 2018

02u31 1 Genk Nachtlawaai, vechtpartijen en drugsfeiten: na 58 klachten is het voor burgemeester Wim Dries (CD&V) meer dan welletjes geweest. Het beruchte café Posthof in Kolderbos wordt voor zes maanden gesloten. Buurtbewoners reageren dolenthousiast: "Die sluiting is een godsgeschenk."

Een horecazaak een half jaar laten sluiten, het is een beslissing die burgemeester Wim Dries (CD&V) niet lichtjes neemt. In het geval van café Posthof kon Dries niet anders: buurtbewoners klaagden steen en been over het aanhoudende nachtlawaai en de vele vechtpartijen op straat. Bovendien werden bij herhaalde invallen door de politie cannabis en cocaïne aangetroffen in het café. Dé druppel die de emmer deed overlopen, was een gewelddadige aanval door een gemaskerde bende vorige maand. Acht mannen sloegen toen met knuppels de ramen van het café kapot. Ook binnen was er veel schade. "De openbare orde en veiligheid zijn verstoord, ik doe de zaak opnieuw dicht", reageerde de burgemeester. Opnieuw, inderdaad: vorig jaar in juni ging de zaak immers ook voor drie maanden dicht.





Uitbater Ali Karabag reageert woedend op de sluiting van zijn zaak. "Ik word hier als schuldige met de vinger gewezen", foetert hij. "Ik ben het slachtoffer. Waarom pakt de politie de straatjongeren niet aan?"





Opnieuw doorslapen

Ondertussen halen buurtbewoners opgelucht adem. "Dat café hoort hier niet, zeker niet zo dicht bij een school. We willen dat het voorgoed verdwijnt", zegt een man die al 45 jaar in de buurt woont. "Toen het café vorig jaar dichtging, was het voor m'n vrouw en mezelf de hemel op aarde. Wat een rust! We konden 's nachts doorslapen." Bij de heropening brak de hel opnieuw los. "Al meer dan twee jaar hou ik alle feiten bij die zich in en buiten aan het café voordoen. Je hebt geen idee wat er zich allemaal afspeelt. Je ziet dealers drugs verkopen. Klanten gaan met elkaar op de vuist. Boomcars zorgen voor lawaai. Onze nachtrust is weg. Sinds de overlast drie jaar geleden is gestart, nemen we kalmerings- en slaappillen. We zijn bang. Wel 15 keer heb ik de 101 gebeld, en ik ben acht keer bij de burgemeester geweest. We hebben ten einde raad zelfs ons huis te koop gezet. We vonden een koper, maar toen hij hoorde van het café haakte hij af. Dat de zaak nu voor een half jaar dichtgaat, juichen we toe." Ook buurvrouw Sabrini Nastadi slaakte een kreet van opluchting. "Een godsgeschenk", riep ze. "De ruzies die op straat en in het café worden uitgevochten, zijn legio. Het geschreeuw gaat door merg en been. Snel optrekkende auto's halen je uit de slaap. Vanaf volgende week kunnen we terug rustig slapen en houdt de overlast op. Hopelijk voor altijd", aldus Sabrini.