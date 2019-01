Dappere klant deelt klappen uit aan overvaller Toon Royackers

04 januari 2019

18u26 0 Genk Een dappere klant heeft woensdagavond enkele rake klappen uitgedeeld aan een overvaller in het Esso tankstation op de Hoevenzavellaan in Genk. Een man bedreigde er de kassierster met een mes, en trachtte te vluchten met geld en sigaretten.

De dader was omstreeks 18u15 binnengevallen in een tankstation. Hij bedreigde de kassierster en dwong haar om geld en sigaretten in een zak te stoppen. Toevallig was ook de 29-jarige klant Ibrahim Soylu in de zaak aanwezig. Hij was net binnen gestapt om een pakje koffie en sigaretten te kopen. Hij hield de overvaller tegen, toen die te voet wilde ontkomen. Het kwam zelfs tot een kleine vechtpartij, waarbij de zak met de buit op de grond viel. De verdachte kon nog snel wat geld bij elkaar rapen, en vluchtte vervolgens te voet weg richting Hoevenzavellaan. Niemand raakte gewond. Het gerechtelijk labo kwam woensdagavond wel nog ter plaatse voor een sporenonderzoek. Vrijdag kon een verdachte gearresteerd worden aan een woning in Lommel.