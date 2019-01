Dansgroep uit de Oostkantons

krijgt Gouden Legpenning 2019 LXB

29 januari 2019

12u00 1

De 44 ste Gouden Legpenning met het portret van commandeur en carnavalist in hart en nieren Hilaire Jansen - hij lag aan de basis van carnaval in Genk en was de bedenker van de onderscheiding - voor 2019 gaat naar de Tanzgarde Vegder Diddeldöppscher. De laatste is een bekende dansgroep uit Sankt-Vith, een plaats in de Duitstalige Oostkantons. De dansgroep is steevast van de partij met optredens op prinsenzittingen in en tot ver buiten de provincie Limburg. “Het is geen showgroep maar een echte dansgarde naar aloud Duits model”, liet Danny Vandersmissen, commandeur bij de Confrerie van de Orde van de Gulle Lach en één van de Einzelgängers die meeloopt in de carnavalstoet van Genk, horen. De Gouden Legpenning wordt uitgereikt aan artiesten of groepen die zich verdienstelijk maken in carnaval.

“Ze dansen op de tonen van marsen en polka’s”, vulde hij aan. “Hun danspassen zien er militaristisch uit maar hun optredens zijn niet alleen af. Ze zorgen ook voor acrobatie en spektakel op cavalcades”, aldus nog Danny Vandersmissen. Menig carnavalgroep in Limburg en daarbuiten boekt de Tansgarde.