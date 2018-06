Dakbrand tijdens werken 12 juni 2018

Aan de Nieuwe Kuilenweg is gistermiddag brand uitgebroken aan een dak. De woning is nog in aanbouw, maar tijdens werken vatte om nog onduidelijke reden brand uit aan de binnenzijde van het dak. Het vuur verspreidde zich tot aan de pannen. Een hoek van het dak raakte beschadigd. De brandweer kon vermijden dat de vlammen zich verder verspreidden. Iedereen bleef ongedeerd. (MMM)