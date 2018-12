Dag van de Onafhankelijke



12u00 0 Genk Vandaag is het de Dag van de Onafhankelijke Boekhandel. Uitgerekend op die dag bestaat Malpertuis, een zelfstandige boekenwinkel in Genk, 25 jaar. Naar aanleiding van de dag brengen Jan Seys en collega’s uitbaters van onafhankelijke boehandels -in héél Vlaanderen zijn er dat nog een kleine 30 waaronder twee in Limburg (eentje nog in Hasselt) - een boek uit van de hand van Joke Van Leeuwen. De laatste, die vooral bekend is als schrijfster van kinderboeken, heeft nu het boek “Niet met de wattman (betekent tramchauffeurs in het Antwerps)” voor volwassenen geschreven. Vanavond stelt ze haar boek voor bij Malpertuis.

Activiteiten

Dat de boekenwinkel vanJan Seys (een fanatiek lezer van boeken) die hij met z’n vrouw Veerle De Weyer al een kwart eeuw uitbaat, het goed doet, heeft meerdere oorzaken. “We bieden een goeie service aan de klanten. Zo geven we hen advies over boeken” liet Jan Seys, germanist van opleiding, weten. “We organiseren ook elke maand een een activiteit. Hierdoor stijgt de verkoop de week, waarin de activiteit plaatsvindt, naar schatting tussen de 10 tot 15 procent. “Bovendien zijn en blijven we voor honderd procent een boekhandel tout court. We verkopen geen dvd’s of speelgoed, enkel boeken brengen we aan de man.”

Terug in de lift

Boekhandel Malpertuis heeft een moeilijke tijd achter de rug maar draait terug goed. “Anderhalf jaar lang hebben ze op de Molenstraat (daar ligt de winkel) werken uitgevoerd voor de heraanleg van de straat. Dat heeft ons pijn gedaan. We zien nu toch méér leven en volk in de straat. En dat vertaalt zich in terug meer omzet. In de voorbije 25 jaar zijn we van een kleine algemene boekhandel gegroeid naar een iets grotere literaire boekenwinkel met tussen de 15 à 20.000 boeken in de aanbieding.”