Crossmotor en elektriciteitsmeter gestolen bij inbraken in Genk Toon Royackers

20 januari 2019

Dieven hebben vrijdagavond een crossmotor gestolen uit een garage langs de Ceintuurlaan in Genk. In dezelfde straat gebeurde zaterdagavond trouwens opnieuw inbraak. Uit een woning verdwenen deze keer enkele juwelen. Zaterdagmiddag kreeg de lokale politie Carma nog een melding dat dieven de elektriciteitsmeter van een woonwagen gestolen hadden in de Geenhornstraat.