Cosmodrome Genk zet de maan

in de picture op de sterrendagen LXB

14 maart 2019

12u00 0 Genk Morgen en zaterdag worden de nationale sterrendagen gehouden die helemaal in het teken staan van de maan. Ook bij Cosmodrome, het vroegere Europlanetarium in Genk, is het niet anders. De keuze voor de maan is niet toevallig. Dit jaar is het een halve eeuw geleden dat de eerste mens voet op de maan zette. “Daar spelen we op in”, reageert schepen van toerisme en evenementen Toon Vandeurzen. Zo kan je door een mega telescoop het maanoppervlak tot in de details bekijken.

De maan

Of je kan je kennis testen met de Lunar Challenge. Via een leuke zoekopdracht leer je de maan op een andere manier kennen. “Bij helder weer staan onze astronomen klaar om jong en oud wegwijs te maken in de sterrenhemel”, vervolgt de schepen. “Hetgeen buiten op het waarnemingsplatform van de Cosmodrome gebeurt”. Naast buiten staan ook binnen activiteiten op het programma. Zo legt een specialist uit hoe een telescoop werkt. Verder vindt een workshop “Sterrenkaart” plaats. Met behulp van zo’ kaart kan je leren je te oriënteren op een nachtelijke sterrenhemel. Bovendien kom je veel te weten over meteoren. Daar zorgt BRAMS, een station dat via radiogolven speurt naar meteorieten op een hoogte van 80 tot 100 kilometer, voor. Er zijn lezingen over de maand. Bij minder goed weer doet Cosmodrome gewoon het licht uit en de sterren aan in de full- dome -filmzaal. Meer info op www.genk.be.