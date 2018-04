Corruptiezaak Genkse schepen start volgende week 20 april 2018

De Genkse schepen Ali Çaglar (CD&V) kwam gisteren samen met medebeklaagde Frabrizio Muto, ex-president van de Genkse Hells Angels, persoonlijk naar de Tongerse correctionele rechtbank. De twee moeten zich samen met H.P. van bouwfirma Delta-Link en dochterbedrijf Necess-Infra uit het Nederlandsee Geleen verantwoorden voor passieve corruptie en valsheid in geschriften. Zo zou Çaglar tijdens zijn verkiezingscampagne in 2012 een factuur van 2.500 euro aan drukwerk niet hebben aangegeven. De Nederlandse bouwheer zou hij als gunst werk hebben bezorgd bij netwerkbeheerder Infrax. De zaak werd gisteren ingeleid en zal volgende week donderdag behandeld worden. De schepen heeft zijn ambt tijdelijk neergelegd in afwachting van het vonnis in deze zaak. Naar verluidt zal zijn advocaat de vrijspraak pleiten. (VCT)