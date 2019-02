Concentraties lood, kwik en nikkel dalen, die van dioxines en chroom blijven zorgwekkend LXB

15 februari 2019

12u00 0 Genk Uit de metingen die de Vlaamse Milieu maatschappij (VMM) vorig jaar deed op het industrieterrein Genk- Zuid blijkt dat de concentraties zware metalen in de lucht en het fijn stof zoals lood, nikkel en kwik verder dalen. Toch zijn er nog pijnpunten die blijvend zorgen baren en de gezondheid van werknemers en mensen die in de buurt wonen zwaar kunnen belasten. Zo zijn de hoeveelheden chroom zes, een kankerverwekkende stof, gestegen.

Dioxines

De concentraties nikkel lopen verder terug. De gemeten hoeveelheden zijn wel de hoogste van het hele Vlaamse meetnet. Zorgwekkend blijft de uitstoot van dioxines en PCB’s door schrootbedrijven op Genk-Zuid. Deze verontreiniging is het grootste vlak bij Stelimet, het enige nog actieve shredderbedrijf op Genk- Zuid. De concentraties in de aangrenzende woonwijken zijn wel veel lager dan in de industriezone.

Gezondheid

Hie zit het met de impact van de concentraties zware metalen op de gezondheid. Het risico is het hoogst in de nabijgelegen woonzones in het noordoosten van Genk-Zuid. “Het is niet onaanvaardbaar hoog maar vooral de concentraties chroom zes en in mindere mate nikkel zijn op het vlak van de gezondheid niet te verwaarlozen”, horen we bij het agentschap Zorg en Gezondheid. Bewoners van de wijk Langerloo die in de nabijheid van Stelimet wonen, kunnen blootstelling aan dioxines en PCB’s vermijden door geen eieren van eigen kippen te eten. Door het toepassen van eenvoudige preventietips kan men de risico’s aanzienlijk verlagen. Ze zijn terug te vinden op de volgende site: www.genk.be/genkzuid.

Nieuwe metingen

Wat doen tegen de gestegen chroom zes? Het komt van Aperam, een staalfabriek op de wijk Sledderlo. De laatste heeft al heel wat maatregelen genomen om de concentraties te verminderen. Zo loopt momenteel een nieuwe campagne om chroom te meten. De resutlaten hiervan worden in het najaar bekendgemaakt. De Vlaamse Milieu Maatschappij start op twee nieuwe locaties een station om de uitstoot van dioxines en PCB’s te meten. Metingen in de buurt van Stelimet blijven noodzakelijk, zegt de stuurgroep Genk-Zuid die de meetresultaten bespreekt en gepaste maatregelen aanbeveelt om de concentraties zware metalen nog verder te doen dalen. Tot slot onderzoekt de VMM op vraag van de stuurgroep om sneller te waarschuwen bij hogere meetresultaten.