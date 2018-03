Communiefoto's in stadion van Genk 08 maart 2018

03u00 0 Genk Een vijftigtal jonge fans van Genk zakten gisteren af naar het stadion om er communiefoto's te laten nemen. Sommigen gingen zelfs op de foto met een speler of met clubmascotte Genkie.

Lennert Schrijvers (12) uit Wijckmaal bij Peer is één van hen. "Zo voel ik me nog meer verbonden met de club waar ik een superfan van ben", zegt de jongen apetrots. "Zijn communiefeest staat in het teken van voetbal", zegt z'n papa Wouter. "De foto's die we hier met hem maken, gaan de feesttafel versieren. En zijn foto met een speler in het stadion zal op de bedankkaartjes staan die we naar familie sturen."





Sandra Maesen uit Genk reageerde op de fotoshoot waartoe De Genkies, de kidsclub van Racing Genk, hadden opgeroepen. "Louis (5) en Michaïl (11) wilden het zo graag, en als mama kan je dan toch niet weigeren", zegt ze. "De foto's zijn een meerwaarde voor hun communiefeest. Ze kunnen toch niet elke dag op de foto in het stadion en met de spelers."





Nico Ghijsen (6) uit Heers ging op de foto met Nordin Jackers, tweede keeper van Racing. "Ik ben doelman bij Heers VV (bij de U 7), en ik sta hier bij Nordin. Te gek", zegt de jongen. "Je ziet de kinderen opfleuren, en daar doe je het toch voor", aldus Jackers. (LXB)