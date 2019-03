Comedian Alex Agnew met nieuwe

theatershow naar Genk en Hasselt LXB

04 maart 2019

Comedian Alex Agnew is hot. Dit voorjaar is het sportpaleis in Antwerpen driemaal uitverkocht voor z’n nieuwe show die loopt onder de titel “Be careful what you wish for”. In minder dan een uur waren de 15.000 tickets aan de man of vrouw gebracht. Maar de vraag naar tickets blijft aanhouden. Hierop heeft Alex Agnew besloten om met z’n nieuw avondvullend programma door Vlaanderen te trekken. Ook doet hij het op vraag van z’n fans en de organisatoren van de shows in culturele centra. Vier keer brengt hij z’n theatershow in Limburg. Twee keer treedt hij op in Genk op C mine in Winterslag, meer bepaald op 18 en 19 januari volgend jaar. Ook in Hasselt, met name in het Ethias Theater staat hij twee keer op de Bühne, met name op 7 en 8 november dit jaar. Voor tickets kan je terecht op www.comedoshows.be.