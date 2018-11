Cokedealer van Sledderlo voor 30 maanden achter de tralies DSS

28 november 2018

17u20 0 Genk De strafrechter in Tongeren was niet mals voor de “Capo van Sledderlo” die tussen november 2014 en augustus 2017 in het Genkse een hele schare van verslaafden van coke en cannabis voorzag.

Het gerecht en de politie kwam hem in het begin van 2018 op het spoor, en volgde de man zijn levenswandel een tijdje. Uiteindelijk konden ze hem in de lente van dit jaar klissen op kamer 7 van het Hotel “Bij Ford” in het Genkse Sledderlo. Met tientallen gripzakjes, een precisieweegschaaltje, losse cannabis, GSM vol drugsberichten was wel duidelijk waar de man mee bezig was. De rechter liet de man voor 30 maanden opsluiten en gaf hem een geldboete van 1000 euro.