Clown krijgt werkstraf 09 mei 2018

02u48 0 Genk De strafrechter in Tongeren heeft een 24-jarige man uit As tot een werkstraf van 50 uren en een boete van 600 euro veroordeeld, omdat hij, samen met een als clown verklede kompaan, wandelaars in Genk en As de stuipen op het lijf joeg.

Zijn collega betaalde de voorgestelde minnelijke schikking, hij zelf niet. Daarom moest hij zich, zonder clownspak, verantwoorden voor de correctionele rechtbank.





Op 15 en 16 oktober 2016 werden heel wat inwoners van Genk en As opgeschrikt door de twee clowns. Geïnspireerd door het angstaanjagende filmfiguurtje Pennywise trokken de twee de straat op. Ze liepen voorbijgangers achterna en zwaaiden met zelfgemaakte knuppels. "Maar we hadden ook ballonnen bij om het minder erg te maken", probeerde de twintiger uit As die nu 50 uren werkstraf mag uitvoeren. Doet hij dat niet, dan vliegt hij twee maanden de cel in. (JEK)