Chinees bedrijf investeert 60 miljoen euro, 150 extra jobs

“Goed voor Genk als maakstad!” LXB

18 januari 2019

12u00 0 Genk Op de Henry Fordlaan en pal tegenover de site van de fordfabriek gaat CPMC, een Chinese dochter van de Cofco Groep (het toonaangevend voedingsbedrijf van China) starten met de exclusieve productie van drankblikjes. Hiermee zet Cofco voor het eerst een productielijn op in West- Europa. De blikjes worden gemaakt in een leegstaande hal van Illochroma Haoneng (ook een Chinees bedrijf) die daar etiketten en labels vervaardigt voor frisdranken en bier. Cofco investeert een kleine 60 miljoen euro. “Goed 150 personen kunnen aan de slag”, reageerde een tevreden burgemeester Wim Dries.

Jobs

“Goed 120 onder hen zal werk doen dat vooral geschikt is voor laag- en middengeschoolden”, aldus de burgemeester. “Juist in Genk is er behoefte aan jobs voor zulke categorie van geschoolden.” Midden januari van dit jaar diende de Chinese dochter van Cofco een omgevingsvergunning (een milieu- en bouwvergunning) in bij de provincie ingediend. Het openbaar onderzoek loopt momenteel. “We verwachten geen problemen voor het bekomen van de vergunning”, stelde Wim Dries. “Het gaat hier om maakindustrie. Oké, het is een bedrijf klasse een (daar is de Vlarem-wetgeving voor van toepassing) maar de blikjes worden op een vrij normale manier geproduceerd.”

Grote speler

Cofco is een grote internationale speler. De groep is wereldwijd actief in 140 landen. Buiten China waar ze 40 fabrieken heeft, werken meer dan 10.000 mensen voor de groep. “Cofco gaat in Genk jaarlijks één miljard drankblikjes produceren”, deelde Wim Dries mee. “Als alles volgens plan verloopt wil het bedrijf zo snel mogelijk starten met de productie in Genk (naar verluidt vanaf januari volgend jaar).” Dat het Chinese bedrijf naar Genk komt, is grotendeels te danken aan Locate Limburg. De laatste is een afdeling binnen de POM of de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij. Locate Limburg doet hoofdzakelijk prospectie in het buitenland waar ze op zoek gaat naar investeerders die in de provincie Limburg een eigen bedrijf willen opstarten.

Opmars

Met de komst van de blikjesfabriek wordt de Chinese aanwezigheid langs de Henry Fordlaan op Genk-Zuid - één van de grootste zones voor industrie in Limburg - versterkt. Zo werd eerder al het bedrijf Illochroma overgenomen door de Chinese groep Haoneng. En drie jaar geleden ging Carcoustics, één van de toeleveranciers voor de auto-industrie op Genk-Zuid, over naar het Chinese Liaoning Dare Industrial Company. De laatste maakt isolatiematerialen voor in auto’s. Het nieuws van de komst van het Chinese blikjesbedrijf naar Genk werd bekendgemaakt door Flanders Investment & Trade die de focus legt op buitenlandse bedrijven met investeringsprojecten in Vlaanderen. CMPC is genomineerd voor de felbegeerde Foreing Investment of the Year Trophy.