Chaffeurs bij ‘pachters’ van De Lijn

staken wegens te hoge werkdruk: “We hebben niet eens de tijd om naar toilet te gaan” LXB

07 november 2018

12u00 0 Genk Woensdag is bij een aantal ‘pachters’ die busritten doen voor De Lijn Limburg een spontane staking uitgebroken. Tot nader orde voor één dag. Directies van De Lijn en de onderaannemers zijn met de bonden in gesprek gegaan en zoeken naar een voor alle partijen bevredigende oplossing. In vijf stelplaatsen van private onderaannemers stond het merendeel van de bussen stil. “De chauffeurs geven het signaal af dat het zo niet verder kan met de hoge werkdruk en het niet respecteren van de rij- en rustijden”, aldus Geert Witterzeel, de secretaris voor de sector vervoer bij het ACV.

De chauffeurs legden het werk neer in de stelplaatsen van Keolis in Genk, Maaseik, Hamont en Tessenderlo en bij Dony in Borgloon. Daar zijn een kleine 180 chauffeurs aan de slag. Bij Keolis reden zeven op de tien bussen niet uit, bij de Dony acht op de tien. Woensdag in de vooravond kregen de bonden van de directie van De Lijn te horen dat ze naar middelen gaat zoeken om het probleem met de rij- en rusttijden op te lossen. “Ook hebben we bekomen dat de wijziging van de ritten die voor begin december was aangekondigd, uitgesteld wordt tot begin maart volgend jaar”, maakte Geert Witterzeel na afloop van de gesprekken bekend. Tot tegenbericht volgt, gaan de chauffeurs donderdag terug aan het werk.

Een noodkreet

“Eigenlijk is het geen echte staking (ze wordt wel erkend door de drie grote vakbonden), het is geen actie tegen De lijn”, gaat Witterzeel verder. “Het is een noodkreet. De chauffeurs zijn opgefokt. Ze lopen op de tippen van hun tenen. Ze kunnen de hoge werkdruk niet meer aan.” Concreet zit het de chauffeurs hoog dat men een loopje neemt met de rij- en rusttijden.

Pauzes

“Chauffeurs moeten steeds meer versnipperde ritten doen met tussenin uren dat ze niet rijden. Maar ze zijn soms wel tien uur per dag in het gareel”, zegt Christel Evers van Belgische Transportbond (BTB). “Op lange ritten, die soms zes uur duren, hebben ze hooguit tien minuten pauze. En in die korte tijd moeten de chauffeurs eten. Dat is niet haalbaar. Het gebeurt dat chauffeurs terwijl ze aan het rijden zijn hun boterhammen opeten. Wat niet mag.” Livia, die al 16 jaar met de lijnbus rijdt, kan erover mee spreken. “Het gebeurt regelmatig dat ik niet eens de tijd krijg om naar het toilet te gaan. En niet overal kan ik gebruik maken van een toilet.”

Ziekteverzuim

De hoge werkdruk die de chauffeurs ervaren, blijft niet zonder gevolgen voor hun lichamelijke en geestelijk gezondheid. “We zien het aantal chauffeurs die ziek thuisblijven, toenemen”, vult Livia aan. Bij Keolis ligt het ziekteverzuim naar verluidt op 6,5 procent en Bij Dony op 4,6 procent. “Het was vroeger anders toen het ziekteverzuim amper de helft bedroeg dan vandaag.” Voor vakbondssecretaris Witterzeel moet de werkdruk verminderen. “Wat onze mensen doen, moet werkbaar blijven. We vragen dat de directie de diensten en ritten zodanig regelt dat de chauffeurs genoeg tijd krijgen om te rusten, te eten en naar het toilet te gaan.” De hoge werkdruk is volgens Christel Evers mede te verklaren door de ritten die geregeld veranderen. “De chauffeurs moeten meer gesplitste ritten doen en méér rijden tijdens de spitsuren ‘s morgens en ‘s avonds.”