Celstraf voor verzamelen kinderporno 24 april 2018

02u59 0

De strafrechter in Tongeren veroordeelde een 35-jarige Genkenaar bij verstek tot acht maanden cel en een boete van 600 euro omdat hij systematisch videobeelden verzamelde waarop erg jonge kinderen seksueel misbruikt worden. De dertiger was niet aan zijn proefstuk toe, want hij werd eerder al meermaals veroordeeld voor gelijkaardige feiten.





Op zijn gsm stonden de beelden waarvoor hij zelfs een aparte map 'kinderporno' aangelegd had. Bij de aangetroffen bestanden ook een compilatievideo met de naam Falco III die gruwelijke beelden met kinderen toont. Omdat de Genkenaar blijkbaar geen lessen had getrokken uit eerdere veroordelingen en bovendien de moed niet had om zich voor de rechter te komen verantwoorden, was die bijzonder streng. De hardleerse dertiger ziet zijn gsm verbeurd verklaard en wordt voor een periode van vijf jaar uit zijn rechten ontzet. (JEK)