Celstraf voor verslaafde dertiger die doktersvoorschrift vervalst VCT

11 december 2018

18u30 0 Genk Een 33-jarige man uit Genk is veroordeeld tot een celstraf van vier maanden met uitstel en een boete van 300 euro omdat hij een doktersvoorschrift vervalste om er medicatie mee te gaan halen bij de apotheek.

Volgens de dertiger was hij verslaafd geworden aan het kalmeringsmiddel Xanax nadat hij in een depressie gesukkeld was na het overlijden van zijn ouders en last kreeg van angstaanvallen. Na een tijd kon de Genkenaar niet meer zonder de medicatie. “Ik durfde niet meer buiten komen zonder pil op zak omdat ik bang was van mogelijke ontwenningsverschijnselen,” bekende S. voor de strafrechter in Tongeren. Uiteindelijk ging het van kwaad naar erger met de man en sliep hij zelfs een tijd op straat. Het doktersvoorschrift dat hij bij zijn huisarts stal was voorgeschreven op een andere naam. Maar hij kleefde een naamklever van zijn mutualiteit over de naam van de gerechtigde en ging met het voorschrift naar de apotheek, waarna hij door de mand viel. De celstraf werd met uitstel onder voorwaarden opgelegd. Zo moet de man een vaste woonplaats hebben, actief op zoek gaan naar werk en een begeleiding volgen.