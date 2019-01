Celstraf voor vader die zoon aanrijdt met wagen VCT

07 januari 2019

16u33 0 Genk Een 52-jarige man van Marokkaanse afkomst uit Genk reed op 2 juli 2017 zijn zoon opzettelijk aan op het fietspad nadat hij met zijn zieke moeder thuis vertrokken was. Een getuige zag hoe het voertuig de jongen opschepte, waarna het slachtoffer over de wagen viel en terug op zijn voeten terecht kwam. Volgens de jongeman werd hij zelf niet gekwetst. De vijftiger werd veroordeeld tot een celstraf van vier maanden.

De aanrijding gebeurde op 200 meter van de ouderlijke woning. De vijftiger zelf ontkende dat hij zijn zoon opzettelijk had aangereden. Hij verwees vooral naar het agressief gedrag van zijn echtgenote, waar hij al 28 jaar mee gehuwd was. “Zij neemt medicatie en wordt daardoor zeer agressief. Dit is allemaal dikke zever, ik heb niemand geraakt.” De zoon van het echtpaar bevestigde dat de spanningen in het gezin hoog opliepen door de ziekte van zijn moeder. “Mijn moeder is manisch depressief. Ze is ook een tijd opgenomen,” verklaarde de jongeman. “Ik wilde haar en mijn kleine zusje meenemen naar een vriendin om te rust te komen.” Een onafhankelijke getuige zag de aanrijding gebeuren. “De wagen reed 40 kilometer per uur maar remde nog,” beschreef de aanklager. “De jongen heeft zijn moeder nog opzij geduwd maar belandde zelf op de motorkap en viel langs de auto. Het stoort mij dat hij nu zegt dat hij hem niet aangereden heeft.” Naast de celstraf moet de vijftiger ook een boete van 400 euro betalen.

