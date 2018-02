Celstraf voor diefstal van tractor, graafkraan en werkmateriaal 21 februari 2018

Een 30-jarige Hasselaar is veroordeeld tot twintig maanden cel met uitstel voor verschillende diefstallen. Zo ontvreemde hij een landbouwtractor in de winter van 2015 te Sint-Truiden. Verder was hij ook betrokken bij de diefstal van een graafkraan in Heist-op-den-Berg, een fiets in Genk en een aanhangwagen in Sint-Truiden. Tussendoor graaide hij een leidingperser, een spuitbus, motorblokkettingen en een werfradio mee in Lummen. Hij gebruikte een valse nummerplaat tijdens de diefstallen. Een 27-jarige man uit Genk was ook betrokken bij de diefstal van de graafkraan en moet voor negen maanden naar de cel. Zijn straf is gezien zijn gerechtelijk verleden wel effectief. De twee moeten in totaal ook 7.503,84 euro aan de burgerlijke partijen betalen. (BVDH)