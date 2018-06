Celstraf dreigt voor hardleerse vechtersbazen 27 juni 2018

Twee vechtersbazen uit het Genkse riskeren een celstraf tot 18 maanden voor een veelvoud aan schermutselingen. Ze gingen onder meer op de vuist aan Bruno's Foodcorner in Tessenderlo en op Winterland in Hasselt. De feiten vonden plaats tussen november 2015 en juli 2016. "Elke aanleiding is blijkbaar genoeg om een gevecht te starten. Sommige slachtoffers waren zelfs een tijdje werkonbekwaam", onderstreepte de procureur. Eén slachtoffer vraagt een schadevergoeding van 4.274 euro. Agenten konden konden de twee inrekenen omdat iemand hun nummerplaat had opgeschreven. De verdediging vroeg een straf met uitstel zodat de twee zich kunnen laten begeleiden voor hun agressieprobleem. De rechter velt een vonnis op 14 augustus. (BVDH)