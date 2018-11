Carrefour opent kleinere supermarkt in shopping één LXB

28 november 2018

12u00 0 Genk In shopping één in Genk is woensdag de nieuwe Carrefour supermarkt geopend. Die is er gekomen in de plaats van de 5.000 vierkante meter grote hypermarkt. “Het aanbod is beperkter, maar we vinden de producten hier makkelijker terug”, klinkt het bij klanten.

Eind januari dit jaar kwam winkelketen Carrefour met een plan om een aantal winkels waaronder de hypermarkt in Genk te sluiten. In de plaats daarvan is een kleinere supermarkt gekomen. “We houden nog de helft van de vroegere oppervlakte over”, zegt Baptiste Van Outryve, woordvoerder van Carrefour België.

“In de hypermarkt waren 78 personen aan de slag, nu doen we het met 53 medewerkers”, zegt hij. Het was een stille opening zonder bubbels. “We gaan geen vuurwerk afsteken of een feestje bouwen. Het zou van weinig respect getuigen voor de vroegere en nieuwe medewerkers die hier nu werken.” Carrefour heeft in een klassieke supermarkt geïnvesteerd. Weg elektrozaken, textiel en schoenen. De rekken zijn gevuld met (bio)voeding en huishoudartikelen.

Overzichtelijk

De klanten die gisteren in de Market hun boodschappen kwamen doen, zijn enthousiast. “Het is dichtbij huis, en ik vind hier wat ik dagelijks nodig heb”, vertelt Debbie Taylor. “Ik vind de producten makkelijker terug dan in de hypermarkt.” Salina Bonnet en haar man Danny Bollen uit Genk vinden het een goeie zaak dat de winkel niet uit de shopping weggaat. “Het aanbod is beperkter maar dat vinden we niet erg.” José Van Eylen (83) waardeert de meerwaarde van de Market. “Als we hier komen shoppen dan gaan we achteraf in het winkelcentrum nog een kop koffie drinken en ontmoeten we vrienden. De Market is overzichtelijk ingericht.”

Duidelijkheid

Kasper Deforche, de ceo van Wereldhaven die eigenaar is van 74 panden waaronder die van de Market, juicht de komst van een supermarkt toe. “De klanten krijgen een kleinere maar betere winkel”, zegt hij. “Het geeft een extra impuls aan het shoppingcenter.” Hij vraagt wel duidelijkheid van Carrefour. “Het huurcontract met Carrefour loopt nog tot eind november 2019. Als ze dan zouden stoppen met de supermarkt dan moet een vooropzeg van een half jaar in acht genomen worden. Kortom, tegen mei volgend jaar willen we toch weten of de Market blijft of elders in Genk heropstart.” Kasper Deforche heeft twee kandidaten achter de hand die zich bereid verklaren een winkel op dezelfde plaats van de Market te willen beginnen.