Carrefour kan dan toch open blijven (maar wordt wel kleiner) 14 april 2018

02u26 0 Genk De Carrefour Hypermarkt in Shopping 1 kan dan toch openblijven, ondanks het feit dat de winkelketen eind januari nog de intentie tot sluiting bekendmaakte. Maar de winkel zal wel de helft kleiner moeten worden.

Toen de intentie tot sluiting in januari bekendgemaakt werd, kwamen 78 banen op de helling te staan. "De directie heeft nu beloofd dat er geen naakte ontslagen vallen", zegt Carin Meuwis van de socialistische vakbond BBTK. "Dat stelt ons enigszins gerust. Maar met het bericht dat de winkel in Genk open kan blijven, blaast de directie warm en koud. Wellicht worden 45 van de 78 personeelsleden aan boord gehouden. Wat met de overige werknemers? Dit zal opnieuw onzekerheid voor het personeel met zich meebrengen."





Volgens Baptist Van Outryve, woordvoerder van Carrefour België, is de kans groot dat er tegen de zomer een akkoord bereikt wordt tussen de directie en de vakbonden. "Dan kunnen we gaan voor een kleine winkel in Shopping 1", zegt hij. "In plaats van 5.000 vierkante meter zou de winkel dan nog 2.500 vierkante meter groot zijn. Geen Hypermarkt meer, maar een geïntegreerde supermarkt van het type Market. Die zal door Carrefour uitgebaat worden met minder personeel en onder andere arbeids- en loonvoorwaarden dan nu het geval is in de Hypermarkt."





Nieuwe locatie

Het huurcontract van Carrefour loopt eind november 2019 af. "De kleinere winkel zou tot dan open kunnen blijven", verduidelijkt Van Outryve. "Ondertussen kijken we uit naar een andere locatie in Genk voor een supermarkt." (LXB)