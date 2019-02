CARMA houdt grote politiecontrole: inbreuken op verzekering, kinderzitjes en veiligheidsgordel MMM

01 februari 2019

16u37 0 Genk In Genk, Houthalen-Helchteren en Zutendaal heeft de politie vrijdag 92 auto’s en 15 personen gecontroleerd.

Eén persoon was onder invloed van drugs, acht personen droegen geen veiligheidsgordel, en vijf kinderen zaten niet in een kinderzitje. Tien voertuigen voldeden niet aan de technische eisen en zes personen waren in het bezit van een kleine hoeveelheid drugs. Eén voertuig was niet ingeschreven, twee voertuigen waren niet gekeurd en nog eens evenveel wagens waren niet verzekerd.