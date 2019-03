Campagne over het kleine geluk van het winkelen LXB

25 maart 2019

Wereldhave NV, de beheerder van vijf shoppingcentra waaronder Shopping 1 in hartje Genk, start een campagne om de bedrijfsidentiteit en -waarden in de kijker te zetten. De campagne gaat naar eigen zeggen over het kleine geluk van het winkelen. “De klantenervaring bij het winkelen omvat een mengeling van traditionele winkelbeleving, eigentijdse elementen en invloeden”, zegt Kasper Deforche, de ceo van Wereldhave NV. De campagne is opgebouwd volgens de inzichten uit een omvangrijke studie over wat liefhebbers en koele minnaars van shoppingcentra drijft. “Dat gaat van de wekelijkse boodschappen over kleding en zelfexpressie tot het doorbrengen van een gezellige tijd.”