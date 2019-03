BV’s showen twee dagen lang

collecties Genker modezaken LXB

14 maart 2019

12u00 0

Nu zaterdag en zondag staat Genk in het teken van de mode. Dan gaat op de Grote Markt “Genk Showt Fashion” door. Op de twee hoogdagen van de mode, een organisatie van het centrummanagement van Genk, worden vier fashionshows gegeven - op zaterdag 16 en zondag 17 maart telkens om 14 en 16 uur - met een Cosmopolitan Party op zaterdagavond. De collecties voor de lente en de zomer worden op de catwalk getoond door enkele BV’s, professionele modellen en kinderen. Kersvers miss België Elena Castro Suarez krijgt op de rode loper het gezelschap van onder andere Virginie Claes, Lenty Frans, Elisa Guarraci, Kim Engelbosch en Jelle van Dael. Ook Mister Top Model Belgium 2018, verleidster Lizzy uit Temptation Island en Henny Seroeyen uit de Buurtpolitie zijn van de partij. Meer dan 45 kledingzaken tonen de nieuwe collecties. De kleren zijn niet enkel van zelfstandige uitbaters. Ook ketenwinkels zetten hun collecties in de spotlights. Voor de muziekliefhebbers pakt de organisatie uit met een after-fashion event: de Cosmopolitain Party. Bekende dj’s zoals Yves Deruyter, die bekend is van zijn dj-sets in discotheken La Rocca en de Versuz, en z’n collega dj Mythox zorgen voor trendy beats. Tijdens het draaien van platen kan het publiek ook genieten van meerdere entertainment acts. “Genk Showt Faskion” vindt plaats in een grote tent met een mega catwalk en videowall. Hippe foods & drinks met Genkse specialiteiten en zomerse cocktails worden geserveerd. Meer info op www.facebook.com/genkshowt.