Buurten op den Buiten LXB

23 januari 2019

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en Koning Boudewijnstichting ondersteunen buurtprojecten. Hierbij is het de bedoeling dat de initiatieven de sociale cohesie of samenhang in buurten en wijken ondersteunen en versterken. Hoofdzakelijk richten de twee organisaties achter de projecten zich hierbij op landelijke buurten. De projecten lopen onder de naam ‘Buurten op den buiten’. Gemeenten op het platteland of op den buiten kunnen nog tot 1 april dit jaar projecten indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij.