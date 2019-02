Buurtbewoners Genk-Zuid en Sledderlo zijn quads en drifters beu LXB

25 februari 2019

12u00 0 Genk Quads en drifters maken de buurt van Sledderlo en Genk-Zuid onveilig en veroorzaken een pak overlast. Dat zei Sabrina Cavaliere (N-VA) op de gemeenteraad. Volgens burgemeester Wim Dries (CD&V) volgt de politie de situatie nauw op.

In Sledderlo zijn het quads, aan Genk-Zuid vooral zogenaamde ‘drifters’, bestuurders die met piepende banden rondjes draaien. In Sledderlo staan er nochtans vluchtheuvels. “Maar buurtbewoners zien hoe quads en auto’s de vluchtheuvels ontwijken door over het fietspad te rijden”, aldus Cavaliere. “Anderen racen er gewoon over. Laat de politie dus meer patrouilleren en schrijf zware boetes uit voor de overtreders.”

Volgens de burgemeester volgt de politie de situatie nauw op. “Bij overtredingen treden we repressief op”, aldus Dries. “Afgelopen zomer nog organiseerden we sensibiliseringscampagnes én controles gericht op bestuurders van quads. De 56 private eigenaars van quads kregen allemaal een brief met aanbevelingen en met een brochure over de wetgeving.”