Buurt vraagt proefopstelling tegen te snel rijden en sluipverkeer 30 mei 2018

02u57 0 Genk Bewoners van de Herinneringsstraat ijveren voor een veilige en rustige straat. Op de smalle straat wordt te snel gereden, vinden ze. "We wonen in een zone 30 maar de auto's vliegen tegen 60 tot 80 kilometer door de straat", stelt Henri Geusens, één van de bewoners. "Te gevaarlijk en te onveilig".

Ook het sluipverkeer zit hen hoog. De 22 gezinnen willen dat de stad de straat voor het verkeer afsluit. "De enige garantie op een veilige en rustige straat", aldus Bruno Mammarella. "We vragen een proefopstelling waarbij de straat een half jaar wordt afgesloten."





Verkeersremmers

Vanessa Cludts kaartte het probleem aan op de gemeenteraad. Burgemeester Dries stelde dat het niet haalbaar is. "Het geeft een negatieve impact op de rest van de wijk. We vrezen voor stevige reacties van andere buurtbewoners", zegt hij. Bewoners vragen verkeersremmers. "Uit metingen blijkt dat de zone 30 nageleefd wordt." Nog andere knelpunten zijn een bron van ergernis. "De kiss&ride-zone voor bezoekers van het woonzorgcentrum geeft extra verkeer", vertelt Jacqueline Hinoul. "Nochtans hebben we alternatieven voorgesteld". De stad onderzoekt de haalbaarheid van de kiss&ride.





Carlo Menten wil een oplossing voor het parkeren. "De parkeerplaatsen zijn te smal. En de straat is al niet breed." Volgens Conny Roekaers wordt afval op straat gedumpt en de beplanting slecht onderhouden. (LXB)