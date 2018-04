Bus botst op voorligger aan Europalaan 17 april 2018

Aan de Europalaan in Genk is maandagmiddag een lijnbus achterop een auto gebotst. Het ongeval gebeurde omstreeks half één, net ter hoogte van het Molenvijverpark bij Genk-centrum. Om een nog onduidelijke reden knalde de bestuurder van de bus op een auto voor hem. Lijnbus G2 naar het Ziekenhuis Oost-Limburg vervoerde op dat moment gelukkig geen passagiers, en ook de chauffeur zelf liep bij de klap geen verwondingen op. De bestuurder van de wagen werd wel gewond naar het ziekenhuis gebracht. Door de klap moest de politie het verkeer ook afwisselend over één rijstrook begeleiden. (RTZ/MMM)