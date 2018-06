Burgemeester wil Posthof sluiten na zoveelste incident 18 juni 2018

Zaterdagavond heeft een groep gemaskerde mannen rond 19 uur zware schade aangebracht aan café Posthof in de Keinkesstraat. Ze kwamen er te voet aan en sloegen met baseballknuppels en andere voorwerpen ramen en inboedel stuk. Voor burgemeester Wim Dries (CD&V) is de maat vol, hij wil de zaak opnieuw sluiten: "ik had al een dossier opgesteld dat deze week tijdens een hoorzitting behandeld zal worden." Bij de schermutselingen zaterdag raakte één klant gewond. De politie ging meteen ter plaatse en zocht in de omgeving naar de daders. Rondom het café werd een perimeter ingesteld met het oog op sporenonderzoek. Omstreeks 20 uur werd een 25-jarige verdachte uit Genk op het kruispunt oodkruisstraat/Boekweitstraat gearresteerd. Enkele uren later is ook in de Hondsbos een 30-jarige uit Genk meegenomen voor verhoor. Beide mannen zijn enkele uren later in vrijheid gesteld. Enkele voorwerpen waarmee vernielingen werden aangebracht, bleven achter in het café. De spullen zijn in beslag genomen. Politie CARMA voert verder onderzoek.





Vorige zomer besloot Dries na geluidshinder en nachtlawaai al eens om het café te sluiten. "Tot maart werkten we met een sluitingsuur en sinds ze weer vrij mogen openen, stapelden de problemen zich opnieuw op." Hij doelt daarmee op drugsoverlast. "Ik had voor de feiten zaterdag al een hoorzitting gepland en door dit gebeuren is het duidelijk dat het zo niet verder kan. De uitbater beseft dat zelf ook." (BVDH)