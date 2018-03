Burgemeester speelt voor reanimatiepop 15 maart 2018

02u58 0

Burgemeester Wim Dries (CD&V) gaf gisteren het voorbeeld op de reanimatiemarathon in Ziekenhuis Oost-Limburg en op het Sint-Martinusplein. Daar keeg hij het gezelschap van gedeputeerde van Economie en kersvers ceo van Racing Genk Erik Gerits. Eerst keken ze toe hoe studenten en docenten aan het Liza met de palm van hun hand 30 keer duwden op de borstkast van een pop. Daarna oefenden ze op een pop. Maar voor de grap paste Erik Gerits de pas geleerde reanimatietechniek toe op Wim Dries. En de burgemeester liet zich zelfs verleiden tot mond-op-mondbeademing . "Ik heb nog nooit iemand moeten reanimeren", zegt Wim Dries. "Jaren geleden heb ik geleerd hoe je moet reanimeren, nu is het de tweede keer. Al doende leer je". Op de twee locaties daagde veel volk op om de knepen van het reanimeren te leren. Jong en oud lieten zich niet kennen. Ze pompten op de tonen van songs van de Bee Gees, Justin Timberlake en Beyonce.





"Allemaal nummers die het juiste reanimatieritme aangeven", zei Nacy Motmans van het reanimatieteam van het Liza. De marathon kaderde in in de Week van de Zorg. (LXB)