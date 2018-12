Burgemeester opent dé

feestmaand op schaatsen LXB

14 december 2018

12u00 0 Genk Met de opening van de overdekte schaatsbaan vrijdagavond die op de Grote Markt hartje Genk opgesteld staat, wordt ook het startschot gegeven voor een feestelijke maand december. Burgemeester Wim Dries mocht de spits afbijten. Hij trok de schaatsen aan en mocht samen met z’n dochter Lore als eerste rondjes op de ijspiste maken. Onder het motto Genk Schaatst kunnen jong en oud pirouettes of andere stijlfiguren maken hun kunnen op het ijs testen. Dat kan nog tot en met 6 januari volgend jaar. Nu al hebben zich een kleine 2500 kinderen uit Genker langere scholen ingeschreven om volgende week een uurtje schaatspret te beleven op de ijsbaan die goed 550 vierkante meter groot is.

Kerstchalets

Rond de ijspiste staan méér dan vorige jaren kerstchalets opgesteld waar hapjes en hartverwarmende drankjes geserveerd worden. De chalets worden uitgebaat door heel wat verenigingen uit het Genkse. De stad heeft ook gezorgd voor muzikaal vertier met optredens van vooral lokale bands en artiesten. De broers Koen en Jo Smets, ze eindigden enkele jaren geleden derde in de finale van The Voice Vlaanderen. Met hun coverband Double D gaven ze een klein live optreden.

Live radio

Andere blikvangers op en rond de ijspiste zijn de live uitzendingen die radio 2 Limburg komt verzorgen. Dagelijks worden verhalen van Limburgse acties en goede doelen in het kader van de Warmste Week verteld. En elke middag verkoopt een vereniging uit Genk soep voor het goede doel. De overgang van het oude naar het nieuwe jaar wordt gevoerd met New Yeaers Bag met Coco jr & The All Stars als muzikale toppers.