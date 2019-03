Burgemeester nodigt de klimaatjongeren

van Genk uit voor deelname klimaattafels LXB

27 maart 2019

De eerste en tot nog toe enige klimaatmars in Genk waarop een kleine 5000 schoolgaande jongeren door de straten van het centrum trokken, was onderwerp van gesprek op de gemeenteraad. Raadslid Chantal Coppens (N-VA) formuleerde enkele bedenkingen. Ze wilde weten of de burgemeester bedenkingen had toen bleek dat de mars niet door de jongeren maar door enkele mama’s werd georganiseerd. En dat hem de manifeste politieke propaganda op de mars ontgaan was? “Het is niet aan mij om een oordeel te vellen over het opzet, invulling of (al dan niet politieke) inhoud van de mars”, reageerde burgemeester Wim Dries. “Ik kan als burgemeester enkel optreden in het kader van de openbare orde en veiligheid.” Verder vroeg Chantal Coppens of de burgemeester in de toekomst voor de jongeren nog andere acties voor het klimaat zou durven voorstellen. “We hebben na afloop van en naar aanleiding van de klimaatmars in onze stad intern overleg gepleegd met stadsdiensten Duurzame Ontwikkeling, Jeugd, Diversiteit en Onderwijs. Ze vernamen nog dat de organisatoren van de mars in Genk nog een eisenbundel zouden bezorgen aan het stadsbestuur”, aldus Wim Dries. “Het lijkt ons zinvol om Youth for Climate Genk uit te nodigen om deel te nemen aan de zogenaamde klimaattafels die we houden in het geplande G3600- participatieproject. Zo kunnen we de stem van de klimaatjongeren meenemen in de opmaak van het beleidsplan van de stad”, besloot de burgemeester.