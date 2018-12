Burgemeester bestuurt met mix van ervaring en verjonging in het college “Oren en ogen open, en veel overleggen” LXB

04 december 2018

18u49 0 Genk Burgemeester Wim Dries en z’n partij CD&V kiezen resoluut voor verjonging in de nieuwe ploeg die centrumstad Genk met zo’n 66.000 inwoners de komende 6 jaar gaat besturen. Ook ervaren politici maken deel uit van het college. “We zetten steeds jongeren op verkiesbare plaatsen”, liet Dries horen. “Op onze lijst zijn vijf jongeren verkozen, en drie van hen worden schepen”, vervolgde hij.

CD&V levert 7 schepenen en coalitiepartner Pro Genk (sp.a) mag er twee afvaardigen in het college. Toon Vandeurzen (26) treedt in de voetsporen van z’n vader, die Vlaams minister van welzijn en gezin is. Hij zal voor de volle termijn schepen worden van economie, duurzaamheid en jeugd. In een eerder gesprek met de nieuwbakken schepen liet hij verstaan dat het nog te vroeg was om schepen te worden. “Heb ik dat echt gezegd”, vroeg hij zich af. “Het kan snel veranderen. Wie ben ik om een post in het college te eisen? Ik had een lang gesprek met Wim en hij wilde me graag bij z’n ploeg. Ik ga me volop smijten, maar ik hou ook de ogen en oren open”, vulde hij aan. De bevoegdheden die hij kreeg toegewezen, liggen hem. “Ik heb rechten gestudeerd en ik werk op het kabinet van minister van justitie Geens. Daar heb ik meegewerkt aan de hervorming van het ondernemingsrecht. Studentenbeleid en jeugd liggen me. Ik ben hoofdleider geweest bij de scouts”, aldus Vandeurzen junior die besloten heeft niet langer voltijds op het kabinet te gaan werken.

Ondernemer

Naast Toon krijgen ook twee andere jongeren Karel Kriekemans (29) en Nawal Farih (30) - de laatste werkt op het kabinet van minister Jo Vandeurzen - een plaats in het college. Karel volgt vanaf half 2021 schepen Michaël Dhoore op. Nawal komt januari 2022 schepen Ria Grondelaers aflossen. Een ander nieuw gezicht in de bestuursploeg is Erhan Yilmaz (42), vader van drie zonen en succesvol ondernemer. Vijf jaar geleden werd hij zaakvoerder van een schoonmaakbedrijf waar vandaag meer dan 40 mensen aan de slag zijn. Hij is geboren in Turkije maar toen hij 5 was, trok hij met z’n ouders naar Genk waar z’n vader in de mijn ging werken. Tien jaar was hij onafgebroken voorzitter van de Turkse moskee in Sledderlo, één van de grootste in West- Europa.

Mee besturen

“Ik had geen ambitie om in de politiek te gaan, toch niet meteen”, vertrouwde hij ons toe. “Maar de interesse voor politiek is er wel. Ik heb zelf gevraagd om schepen te mogen worden, ik wil nu actief aan politiek doen. Ik wil mee de stad besturen. Ik ga geen zaakvoerder meer zijn, ik zal voltijds schepen worden.” Yilmaz krijgt de portefeuille van openbare werken. “Dat ligt me, ik heb jaren voor bedrijven in het buitenland gewerkt waar ik actief was in de bouw en onder andere geleerd heb plannen te lezen.” Hij wordt gezien als de opvolger van Ali Caglar, de schepen die veroordeeld is voor passieve corruptie en valsheid in geschrifte (momenteel bereidt hij z’n proces in hoger beroep voor). Zelf ziet hij dat niet zo! “Ali is Ali, en ik ben Erhan”, reageerde hij. “Ik wil met een luisterend oor en engagement Genk nog beter maken.” Naast Ali Caglar zullen ook Lotte Trippaers en Geert Swartenbroekx geen schepen meer zijn.