Bundeling krachten voor onderzoek in de varkenshouderij Limburg 30 januari 2018

02u45 0

Thor Central of het hoofdgebouw van de vroegere André Dumontlaan in Waterschei was gisteren het decor voor het allereerste provinciaal landbouwcongres. Gedeputeerde van landbouw Inge Moors (CD&V) nam de gelegenheid te baat om met een nieuwigheid uit te pakken. Zo ondertekende ze samen met Vlaams minister Joke Schauvliege een bijzondere samenwerkingsovereenkomst. Het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) en het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) slaan de handen in elkaar. "Zo kunnen we beter het fundamenteel, wetenschappelijk en het praktijkonderzoek aan elkaar koppelen", liet Inge Moors weten. "Sommige vraagstukken kan je beter met twee aanpakken." Beide instellingen doen onderzoek in de varkenshouderij, maar wel met een verschillende aanpak. (LXB)