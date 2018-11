Buiten wat Bengaals vuurwerk kende de

08 november 2018

12u00 0 Genk Sportief was de clash die Racing Genk vanavond in eigen stadion speelde tegen de Turkse vedettenploeg Besiktas er een met een hoge inzet. Extra- sportief was dat nog méér het geval door de aanwezigheid van zo’n 2250 fans van Besiktas die met bussen en auto’s uit alle hoeken van Limburg afzakten naar de Luminus Arena, waar ze in een verruimd bezoekersvak plaatsnamen. En 250 fans van de Turkse ploeg waren vanuit Duitsland op weg naar Genk. Tot de politie er weet van kreeg en de fans van de harde kern van Besiktas staande hield in Maasmechelen aan de grens met Nederland. “Ze waren met zo’n 250", vertelde Wim Dries, de burgemeester van Genk.

Harde kern

“Ze hadden geen ticket en wilden alsnog de match bijwonen”, vulde de burgervader aan. “De politie controleerde de paspoorten van de fans en nam van elk van de 250 een foto om hen te identificeren.” Uiteindelijk mochten de fans met bussen die door het stadsbestuur werden ingehuurd onder escorte van de politie naar het stadion vervoerd. “Daar hebben ze alsnog een ticket gekocht.” Vervolgens werd vanwege de veiligheid besloten de 250 die hards onder de buitenlandse supporters van Besiktas een plaats te geven in een apart vak. Ze werden niet bij de andere schare fans van de Turkse club gezet.

Ongeziene politiemacht

Buiten aan het stadion was een zelden geziene politiemacht op de been gebracht. Goed 250 agenten onder wie gemengde ploegen met agenten die Turks spraken, een 175 stewards, zo’n 80 veiligheidsagenten van Securitas en een kleine 15 vrijwilligers van enkele Turkse organisaties waakten voer de veiligheid rond de voetbaltempel van KRC Genk. De 2250 fans van Besiktas konden vlot tot in het stadion geraken. “Het loopt zoals gewenst”, getuigde Erik Gerits, de algemeen-directeur van Racing Genk. “Het is het gevolg van een sterk organisatie met een bijzondere focus op de veiligheid. We danken het aan een constructieve samenwerking met de Turkse verenigingen, de fanclubs en het bestuur van Racing alsook de politie. Het doel was de Turkse fans goed te ontvangen. Ook wilden we van de match een familiegebeuren maken. Bovendien wilden we kost wat kost de hard kern van supporters weghouden van het stadion.”

Vuurpijlen

Met uitzondering van enkele Besiktasfans die een Bengaalse vuurpijl afstaken voor de hoofdingang van het stadion en aan de parking rood achteraan de Luminus Arena waar een aparte toegang voor de Turkse aanhang voorzien was, verliep alles vredig en sportief. Eerst keek de politie het Bengaals vuurwerk door de vingers. Maar even later werd toch ingegrepen waardoor het Bengaals vuur snel gedoofd werd. Toch zette die paar kleine incidenten geen domper op de sfeer onder de supporters van Besiktas. Voor de aanvang van de match warmden ze zich op door luidkeels enkele clubliederen te zingen en te zwaaien met de sjalen van de zware adelaars zoals de Turkse ploeg genoemd wordt. Ze stoorden zich helemaal niet aan de bijzondere veiligheidsmaatregelen die genomen werden om te voorkomen dat supporters alsnog tickets konden doorgeven aan andere Turkse fans. “We doen daar niet moeilijk om, de veiligheid primeert”, hoorden we bij meerdere supporters. Ze werden twee keer gecontroleerd op naam en nog eens evenveel keer gefouilleerd vooraleer ze naar het uitgebreid bezoekersvak in het stadion werden geleid.

