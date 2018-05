Broers riskeren tot 5 jaar voor fraude met rode diesel 16 mei 2018

02u44 0 Genk Twee Genkse broers van Turkse afkomst riskeren elk tot vijf jaar cel, een boete van 10.000 euro en een beroepsverbod van tien jaar. Samen met dertien anderen, waaronder ex-president van de Hells Angels Fabrizio Muto, staan ze terecht voor het ontkleuren van 7 miljoen liter rode gasolie. De brandstof werd daarna verkocht in verschillende tankstations.

Tussen 2011 en 2015 kochten de Genkse broers als spilfiguren van een criminele organisatie in grote hoeveelheden ontkleuringstoffen aan in het buitenland om rode huisbrandolie te ontkleuren en als gewone diesel verder te verkopen. Dat deden ze via tientallen vennootschappen. "Voor hun illegale praktijken gebruikten ze een legale voorbouw met talrijke tankstations," beschreef de aanklager. "Het moederadres bevond zich op de Nijverheidslaan in Opglabbeek. Verder hadden ze tankstations in Houthalen, Beringen, Maasmechelen, Hechtel-Eksel en Dilsen-Stokkem. Vaak waren familieleden betrokken bij de uitbating. Van een correcte boekhouding was geen sprake. Er was binnen de organisatie ook een duidelijke structuur van groothandelaars, ontkleurders en handelaars."





Stromannen

Wanneer de firma's in het vizier van de politie, de fiscus of de Douane kwamen, zorgden stromannen voor een faillissement, waarna er gewoon nieuwe firma's werden opgezet. In totaal heeft de organisatie zo een bedrag van maar liefst 1.671.175 euro aan btw ontdoken. Nog volgens de aanklager waren ook leden van de Hells Angels betrokken bij de dieselfraude. Zo was ex-president Fabrizio Muto naar verluidt zaakvoerder van verschillende vennootschappen die betrokken waren bij de fraude. Hij zou ook loodsen gehuurd hebben voor de opslag van de ontkleuringsproducten. Eén loods bevond zich zelfs in de achtertuin van het clublokaal van de Hells Angels in Genk. Muto riskeert een gevangenisstraf van acht maanden en een beroepsverbod van vijf jaar. Twaalf andere beklaagden riskeren gevangenisstraffen tussen zes maanden en twee jaar. Volgende week komen de advocaten van de verdediging aan het woord. Het vonnis volgt wellicht nog in juni. (VCT)