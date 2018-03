Broers moeten elkaar zelfde schade-vergoeding betalen 20 maart 2018

De strafrechter in Tongeren besliste dat de 29-jarige Nordin L. uit Bilzen 1.500 euro schadevergoeding moet betalen aan zijn 25-jarige broer Moushine L. uit Genk. Dezelfde vergoeding moet Mouhsine ook betalen aan Nordin. Die werd veroordeeld tot voor geweldpleging tegenover een man in cafe Tribunaal in Bilzen. Daar zou hij ook een gouden ketting van de man gestolen hebben, maar camerabeelden brachten hierover geen uitsluitsel. Nordin bracht ook zware vernielingen aan in de woning van zijn moeder, kreeg een zwaar handgemeen met zijn jongere broer en bedreigde opgeroepen verbalisanten.





Mouhsine raakte op 17 mei vorig jaar in café Tribunaal betrokken in een schermutseling waarbij een man zijn gouden ketting kwijt speelde. Twee dagen later bedreigde hij agenten van de PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst met de dood.





De zwaarste feiten dateren echter van 9 augustus. Toen sloeg hij, gewapend met een bijl, de verandadeur van het huis van zijn moeder aan diggelen en richtte er in de woning een ware ravage aan. De zus van de twee verwittigde haar jongste broer en in de woning kwam het tot een slaande ruzie waarbij ook Mouhsine, gewapend met een koevoet, zich niet onbetuigd liet.Omdat beide broers sindsdien elke confrontatie mijden, was geen van hen aanwezig tijdens de behandeling van het proces.





Voor Nordin werd het uiteindelijk zes maanden cel en 800 euro boete. Zijn broer werd veroordeeld tot 59 uren werkstraf. De man die zijn gouden ketting kwijtspeelde en klappen kreeg, heeft recht op 150 euro schadevergoeding. (JEK)