Broer van patiënte die stierf na operatie in Genkse Wellness Kliniek: “Wij hopen dat geen enkele familie dit in de toekomst nog moet meemaken” CEO en hoofdchirurg van de privékliniek riskeren negen maanden cel met uitstel VCT

14 maart 2019

16u22 0 Genk Samen met zijn schoonbroer Rick Rowsell zakte Robert Starkes helemaal vanuit Canada af naar de strafrechtbank in Tongeren. Zijn zus Mildred Rowsell (44) overleed acht jaar geleden, na een buikwandoperatie in de Wellness Kliniek in Genk. Volgens de aanklager, die negen maanden cel met uitstel vorderde voor de CEO en de hoofdchirurg van de privékliniek, kreeg Mildred niet de juiste nazorg. Er was tijdens de operatie ook geen anesthesist aanwezig. “‘Mickie’ is er niet meer en dat heeft een blijvende invloed op ons leven”, benadrukte broer Robert. “Zij kan niet meer spreken, we hopen dat het rechtssysteem dat voor haar zal doen.” De familie vraagt een schadevergoeding van 250.000 euro.

Na de dood van Mildred, die op 7 februari 2011 in de Wellness Kliniek in Genk geopereerd werd, bleef de familie kampen met enorm veel vragen. Een gevoel van onmacht overheerste al die jaren. “We begrepen niet waarom ze is gestorven, zo ver van huis, in een land met een andere taal, andere gewoontes en een ander juridisch systeem”, las Robert zijn zelfgeschreven brief voor. “Nu na acht jaar blijft dat gevoel van hulpeloosheid. Mickie was een moeder, een dochter, een zus, een echtgenote en een vriendin voor velen. Door haar dood zijn we allemaal een stuk van onszelf verloren. Ze was de lijm van de familie en we zijn eigenlijk allemaal wat in elkaar gevallen, maar we proberen de brokken te lijmen.”

We begrepen niet waarom ze is gestorven, zo ver van huis, in een land met een andere taal, andere gewoontes en een ander juridisch systeem Robert Starkes

De milde celstraf en de lage boetes tot 500 euro die gevorderd werden, vallen Robert ontegensprekelijk tegen, maar zijn voor hem niet het belangrijkste. De toekomst telt. De kwaliteitsstandaarden voor de privéklinieken moeten volgens hem in België absoluut verbeteren. “Wij weten dat Mickie er niet meer is, wat de uitkomst van deze zaak ook zal zijn. We hopen wel dat er maatregelen zullen genomen worden om te voorkomen dat dergelijke sterfgevallen in de toekomst nog in andere families kunnen voorkomen.”

Naast de hoofdchirurg en Maria S., de CEO van de Wellness Kliniek in Genk en de ex van de bekende plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs, riskeren ook twee verpleegkundigen een celstraf van 1 tot 4 maanden met uitstel. De NV Birand, de exploitatiemaatschappij van de Wellness Kliniek, riskeert een boete van 300 euro.

Een tweede chirurg uit Tessenderlo stond terecht, omdat hij een patiënte - die in 2012 een hartstilstand kreeg tijdens een borstvergroting - reanimeerde en daarna gewoon verder opereerde. De aanklager vorderde daarvoor geen straf meer, omdat niet kon aangetoond worden dat de hartstilstand ook daadwerkelijk plaatsvond. De chirurg, die tot anderhalf jaar geleden nog voor de Wellness Kliniek werkte, riskeert wel een celstraf van 2 maanden met uitstel, omdat hij de anesthesie tijdens de operatie liet uitvoeren door een verpleegkundige.

Aan de familie wil ik nog zeggen, wat de beslissing hier ook zal zijn: ik heb er nog elke dag spijt van dat Mildred is gestorven Chirurg D. tegen de familie van het slachtoffer

Vrijspraak gevraagd

Hoofdchirurg D. uit Maaseik, die Mildred Rowsell op 7 februari 2011 in de voormiddag opereerde, werkt nu nog voor de Wellness Kliniek. Zijn studiegenoot Jeff Hoeyberghs vroeg hem een tiental jaar geleden om er te komen werken. Het was een fijne werkomgeving, dus hij verruilde zijn werkplek in het ziekenhuis van Maaseik graag in voor een fulltime job bij de privékliniek.

De ervaren chirurg ontkende voor de strafrechter elke schuld voor de dood van Mildred en vroeg de vrijspraak. “De operatie is vlot verlopen. Nadien had de patiënte inderdaad een lage bloeddruk, maar dat is niet uitzonderlijk. Ook een bloeding is niet abnormaal na zo’n operatie, daarom blijven de patiënten ook in observatie nadien.”

De lage bloeddruk en de afwijkende polswaarden die de verpleegkundige in de namiddag en avond bleef optekenen, waren volgens de chirurg ook niet alarmerend. Er werd tweemaal extra vocht toegediend en de patiënte was bij bewustzijn toen hij haar voor het laatst zag. Hij werd naar eigen zeggen pas verwittigd toen Mildred om kwart voor één ‘s nachts, op aandringen van haar bezorgde echtgenoot, in comateuze toestand werd overgebracht naar het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Een CT-scan wees uit dat de vrouw 4 liter bloed verloren had. Mildred werd niet meer wakker en overleed daar een maand later. In zijn laatste woord richtte de ervaren chirurg D. zich in het Engels rechtstreeks tot de familie van zijn overleden patiënte. “Aan de familie wil ik nog zeggen, wat de beslissing hier ook zal zijn, ik heb er nog elke dag spijt van dat Mildred is gestorven.”

Anesthesie of sedatie

De twee chirurgen ontkennen dat ze een fout maakten door niet met een anesthesist te werken. Volgens hen is er sprake van sedatie, een vorm van verdoving waarbij men zorgt voor een ‘comfortabel’ gevoel voor de patiënt. “In die tijd was het gebruikelijk dat we voor kleinere operaties enkel met sedatie werkten”, beschreef chirurg V., die de borstvergroting in 2012 uitvoerde. “Voor grotere operaties konden we wel een beroep doen op een anesthesist.” De chirurg vertrok anderhalf jaar geleden naar een andere privékliniek. “Ik werk nu alleen nog met anesthesisten.”

Dit is een heksenjacht tegen de Wellness Kliniek. ‘Het zijn geldwolven, ze doen maar op’, hoor ik hier. Wel, dat klopt helemaal niet. Meester Philip Daeninck, advocaat van de Wellness Kliniek

3.000 operaties per jaar

Meester Philippe Daeninck, de raadsman van de exploitatievennootschap van de Wellness Kliniek, noemt de zaak een heksenjacht. “ Eigenlijk is dit helemaal niet het proces van de Wellness Kliniek, maar de burgerlijke partij heeft haar slag al grotendeels thuis gehaald. Het enige doel is de kliniek in een slecht daglicht stellen, want ze willen geen privéklinieken. ‘Ze doen daar maar op, het zijn geldwolven, ze hebben geen gekwalificeerd personeel’, hoor ik hier. Dat klopt allemaal niet. Er treft de Wellness kliniek geen enkele schuld. Zij werken met correcte samenwerkingscontracten en protocollen, die opgesteld zijn volgens de deontologische code van geneesheren. Ze boden een correcte ondersteuning voor de geneesheren die in alle vrijheid hun beroep moeten kunnen uitoefenen.”

Meester Jan Swennen, de raadsman van CEO Maria S., vroeg ook resoluut de volledige vrijspraak. “De Wellness kliniek is een erg gerenommeerd centrum, dat tot 3.000 operaties per jaar uitvoert. Sommige patiënten komen speciaal vanuit het buitenland naar Genk. Hooguit een keer per jaar wordt een patiënt al eens overgebracht naar een ziekenhuis in de buurt. Mevrouw stelt enkel de logistiek ten dienste van de geneesheren, die volledig zelfstandig werken. Zij moeit zich helemaal niet met het medisch aspect. Er is iets misgelopen, dat klopt, maar daar is zij strafrechtelijk niet verantwoordelijk voor.”

Schadevergoeding van 250.000 euro?

Raf Van Goethem, de advocaat van de burgerlijke partijen, vroeg een schadevergoeding van 250.000 euro voor de familie van de overleden patiënte Mildred Rowsell en 5.000 euro voor de patiënte die een borstvergroting liet uitvoeren. Voor de beroepsvereniging van geneesheer-specialisten – die zich burgerlijke partij stelde, omdat de artsen, verpleegkundigen en de Wellness Kliniek zonder de nodige kwalificatie de anesthesie uitvoerden– vroeg hij een symbolische schadevergoeding van 1 euro.

Vonnis volgt op 25 april.