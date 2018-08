Brand aangestoken in appartement 29 augustus 2018

De brandweer moest gisterennamiddag uitrukken naar de Muggenberg in Nieuw Sledderlo. Daar was brand uitgebroken op de gelijkvloerse verdieping van een flatgebouw. Het waren buren die de rookpluim zagen opstijgen. Volgens de eerste vaststellingen gaat het wellicht om kwaad opzet. Het bewuste appartement was momenteel onbewoond. (MMM)